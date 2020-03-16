​Зарплата наемных работников в Азербайджане возросла на 28%

Число наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении увеличилось на 117,2 тыс. человек или 7,7% и по состоянию на 1 февраля составило 1 641 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, из них 911,9 тыс. заняты в государственном, 729,1 тыс. - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 20,5% заняты в сфере образования, 18%- торговли, ремонта транспортных средств, 13,2% - промышленности, 8,2% - здравоохранения и социальных услуг, 7,2% - строительства, 6,9% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,7% - финансов и страховой деятельности, 13% - других секторах экономики.

В январе этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в годовом сравнении выросла на 27,8% и составила 712,1 маната.