Забастовка сотрудников обошлась Air France в 300 млн евро

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Забастовка, которую проводят сотрудники Air France c конца февраля, обошлась авиакомпании в более чем 300 млн евро.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе Air France.

Напомним, что сотрудники Air France требуют увеличения зарплаты на 6% в качестве компенсации инфляции. С 22 февраля компания Air France столкнулась с 11 днями забастовки, в ходе которых выдвигались требования о повышении заработной платы. В ходе переговоров руководство авиакомпании 16 апреля сформулировало окончательное предложение о многолетнем соглашении, которое предусматривает общее повышение зарплаты на 7% в течение четырех лет, а также индивидуальное повышение. Однако это соглашение не получило достаточного количества подписей, отмечается в документе.

Консультации по этому вопросу начнутся в четверг, 26 апреля, и продлятся до 4 мая, когда будут обнародованы результаты голосования среди сотрудников.