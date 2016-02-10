​Японская музыкальная компания открыла представительство в Азербайджане

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Японская компания Avex Holding открыла представительство в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, представительство зарегистрировано по юридическому адресу: г. Баку, Сабунчинский район, массив Лахиш Баглары.

Отметим, что Avex Holding осуществляет деятельность в четырех бизнес-сегментах, которые охватывают музыкальную сферу и изобразительное искусство, менеджмент, работу с артистами, организацию фан-клубов, концертов и других мероприятий, а также выявление талантов, управление школами и ресторанами. Компания имеет 20 филиалов и 3 дочерних компании.