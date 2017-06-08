Выход Азербайджана из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности не помешал привлечению инвестиций - ДОПОЛНЕНО

Первая новость опубликована в 13:41

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан заявил о соблюдении принципов прозрачности, несмотря на то, что вышел из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

По его словам, выход Азербайджана из EITI не создал проблем для привлечения инвестиций в страну: "Проводились переговоры со многими международными финансовыми институтами и были различные попытки сорвать их. Однако за счет профессионального подхода мы достигли с ними договоренности".

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С.Бабаев также отметил, что вновь созданная Комиссия по прозрачности в добывающей промышленности готова обсудить любые вопросы, поднимаемые представителями гражданского общества: "Мы проводили обсуждения в связи с инициативой прозрачности в добывающей промышленности. Азербайджан был одним из основных участников этой инициативы и получил международную оценку за достигнутые успехи. К сожалению, в последнее время в этой инициативе мы наблюдали исключительно желание стать инструментом давления, минуя свои истинные цели. Азербайджан стал первой страной, в которой проводился мониторинг, были вынесены различные решения. Основным критерием была прозрачность в добывающей промышленности, однако нам предъявляли претензии в совершенно других областях. Мы видели желание оказывать давление на Азербайджан, поэтому вышли из инициативы. Однако наша страна заявила о соблюдении принципов прозрачности и создала Комиссию по прозрачности в добывающей промышленности. Азербайджан полностью придерживается принципов прозрачности в добывающей промышленности, и публикует свои отчеты, несмотря на выход из инициативы. Компании в этой сфере объявили о том, что готовы прозрачно выстраивать свою деятельность".