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    Всемирный банк: Мы поддерживаем женские бизнес-инициативы в Азербайджане

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Всемирный банк поддерживает создание бизнес-инкубаторов, поддерживающих женский бизнес в селах Азербайджана".

    Как сообщает Report, об этом заявил менеджер ВБ по Азербайджану Навид Нагви на презентации по бизнес-инкубаторам.

    "Я удовлетворен поддержкой женщин Всемирным банком и приветствую данную инициативу правительства Азербайджана. Это хороший пример страны. Мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать женские бизнес-инициативы в Азербайджане", - сказал он.

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