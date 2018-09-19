Всемирный банк: Мы поддерживаем женские бизнес-инициативы в Азербайджане

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Всемирный банк поддерживает создание бизнес-инкубаторов, поддерживающих женский бизнес в селах Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер ВБ по Азербайджану Навид Нагви на презентации по бизнес-инкубаторам.

"Я удовлетворен поддержкой женщин Всемирным банком и приветствую данную инициативу правительства Азербайджана. Это хороший пример страны. Мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать женские бизнес-инициативы в Азербайджане", - сказал он.