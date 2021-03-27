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Volkswagen отзывает в США свыше 150 тыс. автомобилей Audi A3

Volkswagen отзывает в США свыше 150 тыс. автомобилей Audi A3 Германский автоконцерн Volkswagen отзывает с американского рынка более 150 тыс. автомобилей марки Audi A3 из-за проблем с подушками безопасности
Бизнес
27 марта 2021 г. 20:34
Volkswagen отзывает в США свыше 150 тыс. автомобилей Audi A3

Германский автоконцерн Volkswagen отзывает с американского рынка более 150 тыс. автомобилей марки Audi A3 из-за проблем с подушками безопасности.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, Volkswagen подал заявление в Национальное управление дорожной безопасности (NHTSA) при Минтрансе США об отзыве 153 152 автомобилей линейки Audi A3, выпущенных в период с 2015 по 2020 годы, включая модели Sedan, Etron и Cabriolet, а также некоторые S3 Sedan из-за возможных проблем с подушками безопасности. В документе отмечается, что система, которая определяет, занято ли пассажирское сиденье, может выйти из строя и выключить подушку безопасности, даже если там находится человек.

Вместе с тем, как указывает агентство, Volkswagen до 21 мая проинформирует владельцев подпадающих под отзыв автомобилей и свяжется с ними, как только будет найдено решение проблемы.

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