Volkswagen отложил строительство завода в Турции

Автоконцерн Volkswagen откладывает принятие решения о строительстве завода в Турции на фоне турецкой операции в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники.

Концерн вел переговоры о строительстве завода недалеко от города Измир с турецкой стороной на протяжении нескольких месяцев. Однако после начала операции Турции в Сирии руководство VW не спешит ставить подпись под контрактом о строительстве, отмечает издание."Мы с большой настороженностью наблюдаем за ситуацией", - заявил изданию представитель Volkswagen.Президент Турции9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.