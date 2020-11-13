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Власти Китая "объявили войну" главному богачу страны

Власти Китая "объявили войну" главному богачу страны Председатель Китая Си Цзиньпин лично принял решение об остановке процесса первичного размещения акций на бирже (IPO) компании Ant Group
Бизнес
13 ноября 2020 г. 16:01
Власти Китая объявили войну главному богачу страны

Председатель Китая Си Цзиньпин лично принял решение об остановке процесса первичного размещения акций на бирже (IPO) компании Ant Group, которую курирует богатейший человек Поднебесной, глава и основатель Alibaba Джек Ма.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Такое решение можно расценивать как "объявление войны главному богачу Китая".

По словам собеседника, Си Цзиньпин принял это решение из-за критических высказываний Джека Ма в адрес властей страны. Поэтому было дано распоряжение приостановить размещение акций финансово-технологической компании Ant Group, дочерней структуры Alibaba.

По словам источников, Пекин остался недоволен выступлением миллиардера в Шанхае 24 октября: Джек Ма цитировал председателя КНР и подверг критике правила, регулирующие в стране отрасль высоких технологий.

Си Цзиньпин расценил такие высказывания бизнесмена как попытку упрочить свою личную репутацию, а также и поставить под сомнение действия контролирующих органов Китая.

По словам одного из источников, председателю правительства безразлично, входит ли тот или иной человек в список богатейших людей мира. Политик обращает внимание только на то, что человек делает, когда разбогател. Сверяет ли он персональные интересы с интересами страны.

Напомним, что IPO Ant Group мог стать крупнейшим первичным размещением ценных бумаг в мировой истории и побить действующий рекорд — размещение Saudi Aramco на сумму в 29,4 миллиарда долларов США (процедура состоялась в конце 2019 года).

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