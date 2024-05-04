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Эванс: Инициативы по изменению климата и поддержке частного сектора - приоритет для АБР 

Эванс: Инициативы по изменению климата и поддержке частного сектора - приоритет для АБР  Инициативы, проводимые в сфере борьбы с изменением климата и поддержки частного сектора являются приоритетом для Азиатского банка развития.
Бизнес
4 мая 2024 г. 14:41
Эванс: Инициативы по изменению климата и поддержке частного сектора - приоритет для АБР 

Инициативы, осуществляемые в сфере борьбы с изменением климата и по поддержке частного сектора, являются приоритетом для Азиатского банка развития.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил специальный советник АБР по вопросам климата Уоррен Эванс на брифинге.

"С 1 июля прошлого года АБР был реорганизован и перешел на новую операционную модель, которая действительно ставит проблему изменения климата и частный сектор во главу угла во всем, что мы делаем. Таким образом, мы, по сути, перевернули наши операции с ног на голову и смотрим на все через призму климата, что очень важно",- сказал он.

По его словам, в прошлом году АБР достиг пика в области финансирования борьбы с изменением климата.

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