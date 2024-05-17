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KOBİA: В Азербайджане профинансировано 11 "зеленых" бизнес-проектов

KOBİA: В Азербайджане профинансировано 11 "зеленых" бизнес-проектов
Бизнес
17 мая 2024 г. 16:43
KOBİA: В Азербайджане профинансировано 11 зеленых бизнес-проектов

В рамках грантовой программы Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) профинансировано 11 "зеленых" бизнес-проектов на общую сумму 200 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления KOBİA Руфат Атакишиев на мероприятии "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

По его словам, несколько стартапов уже воспользовались этим грантом.

"Эти стартапы также получили от нас сертификаты, дающие преимущества, в частности, освобождение от уплаты налогов. Они реализованы в разных регионах страны", - сказал Атакишиев.

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Версия на азербайджанском языке Фото KOBİA: Azərbaycanda "yaşıl" biznes sahəsində 11 layihə maliyyələşdirilib

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