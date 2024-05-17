KOBİA: В Азербайджане профинансировано 11 "зеленых" бизнес-проектов

В рамках грантовой программы Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) профинансировано 11 "зеленых" бизнес-проектов на общую сумму 200 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления KOBİA Руфат Атакишиев на мероприятии "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

По его словам, несколько стартапов уже воспользовались этим грантом.

"Эти стартапы также получили от нас сертификаты, дающие преимущества, в частности, освобождение от уплаты налогов. Они реализованы в разных регионах страны", - сказал Атакишиев.