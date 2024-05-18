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Микаил Джаббаров: Новое производственное предприятие в Исмаиллы поспособствует развитию региона

Микаил Джаббаров: Новое производственное предприятие в Исмаиллы поспособствует развитию региона Новое производственное предприятие компании Azerbaijan Coca-Cola Bottlers в Исмаиллинском районе будет способствовать социально-экономическому развитию региона.
Бизнес
18 мая 2024 г. 14:28
Микаил Джаббаров: Новое производственное предприятие в Исмаиллы поспособствует развитию региона

Новое производственное предприятие компании Azerbaijan Coca-Cola Bottlers в Исмаиллинском районе будет способствовать социально-экономическому развитию региона.

Об этом, как сообщает Report, заявил министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на церемонии закладки фундамента нового предприятия.

По словам министра, создание предприятия не ограничиться открытием 100 новых рабочих мест: "Здесь также формируется экосистема. Знания и навыки трудящихся на современном производстве - большой вклад. Инвестиции оживляют и экономическую деятельность".

Министр отметил, что данный бренд долгое время осуществляет свою деятельность как азербайджанский производитель.

"Открытие второго завода стало результатом ряда важных факторов. На рынке страны компания должна чувствовать себя комфортно, чтобы принять решение об инвестициях. Мы приветствуем инвестиции компании сегодня в рамках соответствующего меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2021 году. Это еще раз доказывает наличие в Азербайджане подходящей инвестиционной среды, человеческого капитала и инфраструктуры для вложения инвестиций в регионы".

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Establishment of new production facility will contribute to development of the region
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Yeni istehsal müəssisəsinin yaradılması bölgənin inkişafına töhfə verəcək”

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