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Премьер-министра Азербайджана ждут в Анкаре на следующей неделе

Премьер-министра Азербайджана ждут в Анкаре на следующей неделе Премьер-министра Азербайджана ждут с визитом в Анкаре на следующей неделе
Бизнес
4 мая 2024 г. 12:31
Премьер-министра Азербайджана ждут в Анкаре на следующей неделе

Заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией и бизнес-форум пройдут 8 мая в Анкаре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK).

Это будет 11-ое по счету заседание межправкомиссии, говорится в сообщении.

Оно пройдет под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

Они также примут участие в бизнес-форуме, организаторами которого выступают DEIK и Союз торговых палат и товарных бирж Турции.

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