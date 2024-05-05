Ковер, сотканный в рамках сотрудничества AZPROMO и "Азерхалча", срезан со станка

Сегодня в Ичеришехер состоялась церемония срезания со станка ковра, сотканного в рамках сотрудничества Агентства по продвижению экспорта и инвестиций – AZPROMO и ОАО "Азерхалча".

Сегодня в Ичеришехер состоялась церемония срезания со станка ковра, сотканного в рамках сотрудничества Агентства по продвижению экспорта и инвестиций – AZPROMO и ОАО "Азерхалча".

Как сообщает Report , мероприятие было проведено на впервые проводимом в Азербайджане Фестивале ковров.

На церемонии председатель ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов сообщил, что ковер соткан по заказу AZPROMO.

Ковер срезали со станка директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов, глава Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде.

Отметим, что 4-5 мая в Баку впервые в Азербайджане прошел Национальный фестиваль ковров. Мероприятие организовано Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча" при поддержке Министерства экономики Азербайджанской Республики, а также Агентства по продвижению экспорта и инвестиций – AZPROMO.