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Владимир Зеленский: В Украине появится экономический паспорт украинца

Владимир Зеленский: В Украине появится экономический паспорт украинца По нему все рожденные в Украине дети до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины
Бизнес
20 марта 2021 г. 14:39
Владимир Зеленский: В Украине появится экономический паспорт украинца
Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал введение в Украине так называемого экономического паспорта украинца и пояснил, как он будет работать.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил в видеообращении к народу.

"По нему все рожденные в Украине дети до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, вскоре украинские власти представят механизм для воплощения в жизнь такого паспорта.

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