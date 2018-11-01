Великобритания сохранила доступ компаний на европейский финансовый рынок после Brexit

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй достигла договоренности с Брюсселем, согласно которой британские компании сохранят доступ на рынки стран Европейского союза после Brexit.

Как сообщает Report, об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что договоренность сторон предполагает доступ британских компаний на рынки ЕС до тех пор, пока законы Великобритании в этой сфере будут оставаться согласованными с европейскими нормами.

Отмечается, что ключевые вопросы, такие как доступ Лондона к единому европейскому рынку товаров, еще предстоит решить.