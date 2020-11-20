Великобритания объявила о завершении приобретения им OneWeb

Партнером Соединенного Королевства в этом проекте станет индийская компания Bharti Global

Правительство Великобритании объявило о том, что завершило приобретение ранее обанкротившейся компании OneWeb.

Как передает Report о ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике.

В марте британская компания была вынуждена подать в США заявление о банкротстве и реорганизации, после того как не смогла получить около 2 млрд от группы инвесторов, включая японский SoftBank. В апреле OneWeb обратилась к правительству Великобритании с просьбой предоставить кредит в размере 500 млн фунт стерлингов (около 665 млн долларов США) в рамках более широкого пакета финансирования на сумму в 2,2 млрд долларов США от частных инвесторов. Тогда Лондон отказал компании, однако в июле принял решение об инвестициях в ее акционерный капитал для установления контроля над OneWeb.

Партнером Соединенного Королевства в этом проекте станет индийская компания Bharti Global. Планируется, что британское правительство и Bharti Global потратят по 500 млн долларов США на приобретение долей в компании.