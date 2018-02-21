В Узбекистане действуют 84 компании с азербайджанским капиталом

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Национальная конфедерация предпринимателей Азербайджана (ASK) и Торгово-промышленная палата Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, документ подписан в рамках узбекско-азербайджанского бизнес-форума, в котором участвует президент ASK Мамед Мусаев.

На форуме приняли участие более 20 представителей крупных азербайджанских компаний, занятых в сфере текстиля, нефтегазовой промышленности, издательства, полиграфии, фармацевтики, медицинских изделий, строительства, ресторанного бизнеса, торговли, упаковки, ИКТ, а также более 50 представителей крупных предприятий и компаний со всех регионов республики.

Торговые отношения между двумя странами осуществляются в режиме свободной торговли. В 2017 году товарооборот составил 31,2 млн долларов, из них на экспорт пришлось 26,2 млн, импорт – 4,9 млн долларов.

Сейчас в Узбекистане действуют 84 азербайджанских компании, из них 71 совместное предприятие. Основные сферы деятельности данных предприятий - торговля, машиностроение и металлообработка, финансы и страхование, операции с недвижимостью, энергетика, сфера услуг, производство и ремонт ювелирных изделий, пищевая отрасль, легкая промышленность.

Помимо этого, при министерстве внешней торговли аккредитовано представительство одной азербайджанской компании. В Баку созданы 2 узбекских предприятия: представительство "Узбекистон хаво йуллари" и дилерский центр ГАК "Узавтосаноат" - ООО "Узавто Баку".