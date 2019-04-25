В стране насчитываются 972 000 предпринимательских субъектов

"На данный момент в стране насчитываются 972 000 прошедших регистрацию предпринимательских субъектов, 130 000 из которых являются юридическими лицами".

Как сообщили Report в Конфедерации предпринимателей Азербайджана, об этом по случаю Дня предпринимателей - 25 апреля заявил президент структуры Мамед Мусаев.

По его словам, в Налоговый кодекс внесены серьезные дополнения и изменения: "В результате малые и средние предприниматели получили от прибыли льготы в объеме 75%".