​В США выставлен на продажу дом президента Никсона

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ На продажу выставлена вилла, которой с 1969 по 1980 год владел Ричард Никсон — 37-й президент США.

Как передает Report, усадьба La Casa Pacifica расположена на первой береговой линии в Cан-Клементе, Калифорния.

Недвижимость расположена на участке площадью 2,23 га и включает главный дом, гостевые коттеджи и жилье для персонала общей площадью 1,4 тыс. кв. м, а также частный пляж длиной 140 м. Большие арочные окна усадьбы выходят на океан, столовая обращена на английский сад, уличная лестница ведет к офису с камином, который был пристроен по заказу Ричарда Никсона.

Цена предложения составляет 75 миллионов долл. Резиденция продается ушедшим на пенсию основателем и главой фармацевтической компании Allergan Гевином Хербертом. Он владел виллой на протяжении 35 лет.