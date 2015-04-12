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    ​В США выставлен на продажу дом президента Никсона

    Цена предложения составляет 75 миллионов долларов

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ На продажу выставлена вилла, которой с 1969 по 1980 год владел Ричард Никсон — 37-й президент США.

    Как передает Report, усадьба La Casa Pacifica расположена на первой береговой линии в Cан-Клементе, Калифорния.

    Недвижимость расположена на участке площадью 2,23 га и включает главный дом, гостевые коттеджи и жилье для персонала общей площадью 1,4 тыс. кв. м, а также частный пляж длиной 140 м. Большие арочные окна усадьбы выходят на океан, столовая обращена на английский сад, уличная лестница ведет к офису с камином, который был пристроен по заказу Ричарда Никсона.

    Цена предложения составляет 75 миллионов долл. Резиденция продается ушедшим на пенсию основателем и главой фармацевтической компании Allergan Гевином Хербертом. Он владел виллой на протяжении 35 лет.

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