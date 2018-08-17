В США увеличивается разрыв между зарплатами руководителей и сотрудников

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Главные исполнительные директоры 350 крупнейших компаний США в минувшем году заработали в среднем в 312 раз больше своих сотрудников.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом говорится в исследовании Института экономической политики (Economic Policy Institute), некоммерческой организации в Вашингтоне.

По результатам исследования, в 2017 году CEO крупнейших компаний США получили прибавку к зарплате в среднем на 17,6%, до 18,9 млн долларов. Зарплаты обычных сотрудников повысились всего на 0,3%. Более того, 14% американцев вообще не получали прибавки последние 9 лет, поскольку размер минимальной оплаты труда в США все это время не менялся и находится на уровне 7,25 долларов в час.

При этом специалисты института отмечают, что разрыв только увеличивается, поскольку зарплаты топ-менеджеров активно растут год за годом, тогда как оплата труда рядовых американцев практически не поднимается.