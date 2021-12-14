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В рамках бизнес-форума Азербайджан-Грузия-Турция подписаны пять документов

В рамках бизнес-форума Азербайджан-Грузия-Турция подписаны пять документов В рамках проходящего сегодня в Баку бизнес-форума Азербайджан-Грузия-Турция подписаны пять документов, сообщает Report.
Бизнес
14 декабря 2021 г. 12:44
В рамках бизнес-форума Азербайджан-Грузия-Турция подписаны пять документов

В рамках проходящего сегодня в Баку бизнес-форума Азербайджан-Грузия-Турция подписаны пять документов.

Как сообщает Report, меморандумы и соглашения подписаны в присутствии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава и министра торговли Турции Мехмет Муша.

Меморандумы о сотрудничестве подписали главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгово-промышленной палаты Грузии, Торгово-промышленной палаты Азербайджана и Торгово-промышленной палаты Грузии, а также меморандум между Агентством развитиях малого и среднего бизнеса Азербайджана и азербайджанскими предпринимателями, Центром координации и анализа четвертой промышленной революции и синдикатом турецких металлургических предприятий, а также между азербайджанской "AzSeker" и "Agrobay Seracılık İthalat İhracat Senaye ve Ticaret".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Georgia and Turkey sign five documents
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında 5 sənəd imzalanıb

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