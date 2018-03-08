В прошлом году Азербайджан заработал 121 млн манатов от экспорта драгметаллов

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году Азербайджан экспортировал 150 тыс. унций драгоценного металла, прибыль от продажи которого составила 121 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2017 году.
Согласно отчету, за счет разведанных в последние годы месторождений запасы золота Азербайджана увеличились вдвое:
"В результате проведенных дополнительных оцениваний на расположенных на различных территориях месторождениях золота Тюлаллар, Башгышлаг, Кяпаз и др., объемы запасов золота были уточнены, в результате чего были достигнуты серьезные успехи в области добычи и экспорта драгоценных металлов".
Отметим, что отчет Кабинета министров представлен в Милли Меджлис. Документ будет обсужден на пленарном заседании парламента, которое состоится 16 марта.
Tural İbadlıАвтор новости
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