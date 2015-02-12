Заседание совместной комиссии по экономическим вопросам Азербайджана, Ирана и Турции состоится в марте

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В марте текущего года состоится заседание совместной комиссии по экономическим вопросам.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин.

По его словам, встреча пройдет в Иране на уровне министров: "Воля руководителей трех государств заключалась в том, чтобы трехсторонние отношения между Ираном, Азербайджаном и Турцией развивались. Мы проводили встречи на уровне министров иностранных дел, теперь эта встреча пройдет на уровне министров экономики. Эта встреча позволит еще больше развить экономические отношения".

Несмотря на это, посол отметил, что точная дата и место встречи пока не определены.

М.П.Айин также добавил, что летом этого года состоится заседание двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Иран-Азербайджан. По его словам, заседание пройдет в Тебризе.