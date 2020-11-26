В Италии изготовили самую дорогую дамскую сумочку на планете

Она украшена 10 бабочками из белого золота и бриллиантами общим весом более 130 карат

Итальянская компания объявила о создании самой дорогой дамской сумочки стоимостью 7 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает газета Daily Mail .

Женская сумка цвета аквамарин новой серии Parva Mea компании Boarini Milanesi из Болоньи создана из полуглянцевой кожи аллигатора и украшена 10 бабочками из белого золота, четыре из которых украшены бриллиантами, а три - сапфирами и редкими турмалинами параиба общим весом более 130 карат. Ее также украшает застежка с бриллиантовым паве.

По признанию одного из соучредителей фирмы Маттео Родольфо Миланези, сумочка - это дань уважения отцу, которого он потерял, еще будучи подростком. Ее дизайн навеян океаном и стремлением привлечь внимание к необходимости защиты окружающей среды.

Всего будут созданы три таких сумочки, и компания намерена пожертвовать 950 тыс. долларов США с каждого проданного аксессуара на очищение морей от пластика. По словам дизайнера Каролины Боарини, выбор камней тоже связан с морем - "голубые сапфиры отражают глубины океанов, турмалины напоминают нам о незагрязненном Карибском море, а бриллианты - о прозрачности воды, когда она выпадает в виде дождя".

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самой дорогой дамской сумочкой в мире является кошелек Mouawad 1001 Nights Diamond Purse. Аксессуар в форме сердца из 18-каратного золота инкрустирован 4 517 бриллиантами, в том числе желтыми и розовыми. Она оценивается более чем в 3 млн долларов США. На ее изготовление у 10 мастеров ушло более 8,8 тыс. часов.

Ранее сумка Himalaya Birkin, инкрустированная бриллиантами и белым золотом, ушла с молотка на онлайн-аукционе Christie’s за более чем 307 тыс. долларов США, что стало мировым рекордом продаж такого аксессуара на торгах.