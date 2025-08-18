О нас

В Гёйгёле прошла выставка-ярмарка "KOB FEST"

В Гёйгёле прошла выставка-ярмарка "KOB FEST" 12:14
Бизнес
18 августа 2025 г. 12:40
В Гёйгёле прошла выставка-ярмарка KOB FEST

В рамках 4-го Национального Фестиваля Яйлаг, проходившего 15-17 августа на Хан Яйлаге в Гёйгёльском районе, прошла выставка-ярмарка "KOB FEST".

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), на выставке-ярмарке были представлены искусство "шябякя", живопись, ковроткачество, резьба по дереву, сувениры, национальные музыкальные инструменты и различные изделия ручной работы, изготовленные субъектами МСБ.

На выставке-ярмарке "KOB FEST", организованной для поддержки продаж, продвижения продукции и расширения сотрудничества между производителями и поставщиками, были представлены свыше 800 видов товаров и услуг более чем от 100 микро- и малых предпринимателей из Гёйгёля и соседних регионов.

Также на выставке-ярмарке была организована культурно-развлекательная программа.

Выставка-ярмарка "KOB FEST" вызвала интерес у местных жителей и туристов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоGöygöldə “KOB FEST” sərgi-satış yarmarkası keçirilib

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi