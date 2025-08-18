В Гёйгёле прошла выставка-ярмарка "KOB FEST"

В рамках 4-го Национального Фестиваля Яйлаг, проходившего 15-17 августа на Хан Яйлаге в Гёйгёльском районе, прошла выставка-ярмарка "KOB FEST".

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), на выставке-ярмарке были представлены искусство "шябякя", живопись, ковроткачество, резьба по дереву, сувениры, национальные музыкальные инструменты и различные изделия ручной работы, изготовленные субъектами МСБ.

На выставке-ярмарке "KOB FEST", организованной для поддержки продаж, продвижения продукции и расширения сотрудничества между производителями и поставщиками, были представлены свыше 800 видов товаров и услуг более чем от 100 микро- и малых предпринимателей из Гёйгёля и соседних регионов.

Также на выставке-ярмарке была организована культурно-развлекательная программа.

Выставка-ярмарка "KOB FEST" вызвала интерес у местных жителей и туристов.