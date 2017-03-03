 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гобустане прошли просветительская конференция и семинар

    Здесь присутствовали представители соответствующих госорганов, общественных организаций, общественности, а также предприниматели

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики сегодня в Гобустане прошла просветительская конференция с участием представителей соответствующих государственных органов, предпринимателей, общественных организаций и общественности.

    Как сообщили Report из министерства экономики, на мероприятии на тему "Каждый потребитель должен знать и требовать свои права" участников проинформировали об осуществляемых госслужбой мероприятиях, коснулись действующего законодательства в области защиты прав потребителей и пр. вопросов, которые должны знать потребители.

    В конце мероприятия участникам были розданы просветительские материалы о правах потребителей.

    В тот же день прошел семинар на тему "Государственные закупки: методы и условия их применения". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi