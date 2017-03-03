В Гобустане прошли просветительская конференция и семинар

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики сегодня в Гобустане прошла просветительская конференция с участием представителей соответствующих государственных органов, предпринимателей, общественных организаций и общественности.

Как сообщили Report из министерства экономики, на мероприятии на тему "Каждый потребитель должен знать и требовать свои права" участников проинформировали об осуществляемых госслужбой мероприятиях, коснулись действующего законодательства в области защиты прав потребителей и пр. вопросов, которые должны знать потребители.

В конце мероприятия участникам были розданы просветительские материалы о правах потребителей.

В тот же день прошел семинар на тему "Государственные закупки: методы и условия их применения".