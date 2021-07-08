В Европе призвали восстановить свободное передвижение в Шенгенской зоне

Европарламент призвал восстановить свободное перемещение людей в Шенгенской зоне, которое было нарушено, в том числе, из-за пандемии.

Европарламент призвал восстановить свободное перемещение людей в Шенгенской зоне, которое было нарушено, в том числе, из-за пандемии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ЕП.

"Депутаты Европарламента призывают к восстановлению свободного передвижения в Шенгенской зоне, которое было нарушено пограничным контролем совсем недавно из-за кризиса COVID-19", - говорится в релизе.

Резолюцию с таким призывом большинство депутатов приняло на текущей пленарной сессии.

"Временный режим внутреннего погранконтроля действует с 2015 года, кроме того, пандемия подвергает Шенген опасности", - говорится в пресс-релизе по резолюции.

Шенгенский пограничный кодекс предоставляет государствам-членам возможность временно восстанавливать пограничный контроль на внутренних границах в случае серьезной угрозы внутренней безопасности. Ряд стран ЕС запускали этот механизм, в некоторых государствах он действует и сейчас.

"Отмечая, что с 2015 года действует некоторый внутренний пограничный контроль, депутаты Европарламента заявляют, что такие проверки больше не соответствуют критериям соразмерности и необходимости и, следовательно, являются незаконными", - говорится в релизе.

ЕП также требует полной интеграции Болгарии и Румынии в зону свободного передвижения, отмечая, что обе страны выполнили требования для присоединения к Шенгену.