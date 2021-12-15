В Баку состоялось открытие выставки узбекских предприятий

В Баку состоялось открытие выставки "Made ın Uzbekıstan”, на которой представлены свыше 80 узбекских предприятий.

В Баку состоялось открытие выставки "Made ın Uzbekıstan”, на которой представлены свыше 80 узбекских предприятий.

Как сообщает Report, директор Агентства продвижения экспорта при министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана Улугбек Мурадов на открытии мероприятия отметил важность создания устойчивых механизмов сотрудничества между бизнес кругами Узбекистана и Азербайджана. По его словам, выставка позволит ознакомить азербайджанскую общественность с узбекской продукцией.

Советник министра экономики Азербайджана Масим Мамедов заявил, что выставка "Made ın Uzbekıstan” охватывает разные сферы, на ней представлена продукция сельского хозяйства, текстиль, стройматериалы.

"Экономическое сотрудничество между странами активно развивается. В Ташкенте в 2010 году состоялась выставка азербайджанской сельской продукции, в течение последних лет такого рода выставки проводились и в Баку, и в Ташкенте, что является показателем многогранности нашего сотрудничества", - отметил М. Мамедов.

Советник посольства Узбекистана в Азербайджане Махамаджон Ботралиев в свою очередь отметил, что Азербайджан и Узбекистан и в дальнейшем намерены расширять торгово-экономические связи.

После открытия гости подробнее ознакомились со стендами с узбекской продукцией. В рамках выставки ожидаются встречи представителей бизнес кругов Азербайджана и Узбекистана в формате B2B.