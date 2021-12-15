О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку состоялось открытие выставки узбекских предприятий

В Баку состоялось открытие выставки узбекских предприятий В Баку состоялось открытие выставки "Made ın Uzbekıstan”, на которой представлены свыше 80 узбекских предприятий.
Бизнес
15 декабря 2021 г. 12:59
В Баку состоялось открытие выставки узбекских предприятий

В Баку состоялось открытие выставки "Made ın Uzbekıstan”, на которой представлены свыше 80 узбекских предприятий.

Как сообщает Report, директор Агентства продвижения экспорта при министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана Улугбек Мурадов на открытии мероприятия отметил важность создания устойчивых механизмов сотрудничества между бизнес кругами Узбекистана и Азербайджана. По его словам, выставка позволит ознакомить азербайджанскую общественность с узбекской продукцией.

Советник министра экономики Азербайджана Масим Мамедов заявил, что выставка "Made ın Uzbekıstan” охватывает разные сферы, на ней представлена продукция сельского хозяйства, текстиль, стройматериалы.

"Экономическое сотрудничество между странами активно развивается. В Ташкенте в 2010 году состоялась выставка азербайджанской сельской продукции, в течение последних лет такого рода выставки проводились и в Баку, и в Ташкенте, что является показателем многогранности нашего сотрудничества", - отметил М. Мамедов.

Советник посольства Узбекистана в Азербайджане Махамаджон Ботралиев в свою очередь отметил, что Азербайджан и Узбекистан и в дальнейшем намерены расширять торгово-экономические связи.

После открытия гости подробнее ознакомились со стендами с узбекской продукцией. В рамках выставки ожидаются встречи представителей бизнес кругов Азербайджана и Узбекистана в формате B2B.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоExhibition of Uzbek enterprises kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Özbəkistan məhsullarının sərgisi açılıb

Другие новости из категории

Азербайджан возобновил поставки черной икры в одну из стран Персидского залива
Азербайджан возобновил поставки черной икры в одну из стран Персидского залива
15 декабря 2021 г. 12:15
Граждане Азербайджана в ноябре увеличили покупку жилья в Турции на 78%
Граждане Азербайджана в ноябре увеличили покупку жилья в Турции на 78%
15 декабря 2021 г. 11:11
Илон Маск продал акции Tesla на 13 млрд долларов после опроса в Twitter
Илон Маск продал акции Tesla на 13 млрд долларов после опроса в Twitter
15 декабря 2021 г. 09:41
В Министерстве экономики произведено новое назначение
В Министерстве экономики произведено новое назначение
14 декабря 2021 г. 18:00
Челябинское предприятие начинает поставки колбасных изделий в Азербайджан
Челябинское предприятие начинает поставки колбасных изделий в Азербайджан
14 декабря 2021 г. 17:26
Принят новый стандарт проверки алкогольных напитков на качество
Принят новый стандарт проверки алкогольных напитков на качество
14 декабря 2021 г. 16:36
Азербайджан стал одним из основных экспортных маршрутов Гиланской области
Азербайджан стал одним из основных экспортных маршрутов Гиланской области
14 декабря 2021 г. 15:40
Гендиректор: Потенциал сотрудничества Азербайджана, Турции и Грузии через СИЗ Хуалинг огромен
Гендиректор: Потенциал сотрудничества Азербайджана, Турции и Грузии через СИЗ "Хуалинг" огромен
14 декабря 2021 г. 15:29
Натия Турнава: В Грузии более 1000 компаний с азербайджанскими и турецкими инвестициями
Натия Турнава: В Грузии более 1000 компаний с азербайджанскими и турецкими инвестициями
14 декабря 2021 г. 13:14
Джаббаров пригласил грузинских и турецких предпринимателей создавать бизнес в Азербайджане
Джаббаров пригласил грузинских и турецких предпринимателей создавать бизнес в Азербайджане
14 декабря 2021 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi