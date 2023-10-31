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В Баку состоится IV заседание азербайджано-российской рабочей группы

В Баку состоится IV заседание азербайджано-российской рабочей группы 14-16 декабря в Баку состоится IV заседание азербайджано-российской рабочей группы по сотрудничеству в сфере молодежной политики.
Бизнес
31 октября 2023 г. 17:32
В Баку состоится IV заседание азербайджано-российской рабочей группы

14-16 декабря в Баку состоится IV заседание азербайджано-российской рабочей группы по сотрудничеству в сфере молодежной политики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство молодежи и спорта.

Начаты подготовительные работы к заседанию. В рамках мероприятия будут организованы экскурсии российских гостей в "Национальный музей истории Азербайджана“, Государственный историко-архитектурный заповедник-музей ”Дворцовый комплекс Ширваншахов", Девичью башню, "Парк военных трофеев" и Центр Гейдара Алиева.

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Версия на английском языке Baku to host 4th meeting of Azerbaijan-Russia working group
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan-Rusiya işçi qrupunun IV iclası keçiriləcək

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