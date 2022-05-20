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В Баку пройдет азербайджано-грузинский бизнес-форум

В Баку пройдет азербайджано-грузинский бизнес-форум 29 июня в Баку планируется провести азербайджано-грузинский бизнес-форум.
Бизнес
20 мая 2022 г. 10:59
В Баку пройдет азербайджано-грузинский бизнес-форум

29 июня в Баку планируется провести азербайджано-грузинский бизнес-форум.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил генсек Бизнес-совета Европа-Грузия Звиад Чумбуридзе.

По его словам, мероприятие станет новой прекрасной возможностью для усиления сотрудничества между бизнес-общественностью двух стран:

"К процессу организации бизнес-форума привлечены Фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), посольство Грузии в Азербайджане и посольство Азербайджана в Грузии. О проекте также проинформированы министерства экономики и устойчивого развития и иностранных дел Грузии. Мы надеемся, что сотрудничество государства и бизнес-кругов завершится положительными шагами и принесет пользу".

Председатель и генеральный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев сообщил Report, что планируется оказать содействие проведению бизнес-форума. Он отметил, что этот вопрос нашел отражение и в меморандуме, который будет подписан сегодня с Бизнес-советом Европа-Грузия.

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Версия на английском языке ФотоBaku to host Azerbaijan-Georgia business forum
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan-Gürcüstan biznes forumu keçiriləcək

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