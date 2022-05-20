В Баку пройдет азербайджано-грузинский бизнес-форум

29 июня в Баку планируется провести азербайджано-грузинский бизнес-форум.

29 июня в Баку планируется провести азербайджано-грузинский бизнес-форум.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил генсек Бизнес-совета Европа-Грузия Звиад Чумбуридзе.

По его словам, мероприятие станет новой прекрасной возможностью для усиления сотрудничества между бизнес-общественностью двух стран:

"К процессу организации бизнес-форума привлечены Фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), посольство Грузии в Азербайджане и посольство Азербайджана в Грузии. О проекте также проинформированы министерства экономики и устойчивого развития и иностранных дел Грузии. Мы надеемся, что сотрудничество государства и бизнес-кругов завершится положительными шагами и принесет пользу".

Председатель и генеральный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев сообщил Report, что планируется оказать содействие проведению бизнес-форума. Он отметил, что этот вопрос нашел отражение и в меморандуме, который будет подписан сегодня с Бизнес-советом Европа-Грузия.