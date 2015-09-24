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    ​В Баку пройдет ярмарка инвесторов

    На мероприятии запланированы встречи инвесторов и специалистов по техобеспечению с представителями финансовых институтов

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ С целью привлечения в Азербайджан зарубежных инвесторов и предоставления новых услуг в области микрофинансирования 9 октября в Баку пройдет IV Ярмарка инвесторов. Основным организатором мероприятия выступит Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (АМФА).

    Как сообщает Report со ссылкой на АМФА, на ярмарке ожидается участие микрофинансовых организаций, финансовых экспертов, международных инвесторов и специалистов по техобеспечению, небанковских кредитных организаций и банков, лизинговых компаний. Кроме того, на вторую  часть мероприятия запланирована организация встреч инвесторов и специалистов по техобеспечению с представителями финансовых институтов.

    Конференция пройдет на двух языках (азербайджанский, английский), будет обеспечен синхронный перевод.

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