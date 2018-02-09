В Баку пройдет церемония вручения Azeri Business Award 2017

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В отеле JW Marriott Absheron Baku 10 февраля пройдет церемония вручения Национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award по итогам 2017 года.

Как сообщает Report, Azeri Business Award 2017 соберет представителей 100 ведущих компаний, менеджеров высшего звена, специалистов в различных отраслях экономики, иностранных гостей и представителей СМИ.

Отметим, что среди гостей мероприятия также буду представитель дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане.

Мероприятие Azeri Business Award 2017, организованное при информационной поддержке агентства Report, пройдет при спонсорстве Ambassadori Casino (Грузия, Тбилиси).

Перед церемонией вручения премии в фойе отеля JW Marriott Absheron Baku будет проведена выставка-презентация товаров и услуг организаций, компаний-лауреатов Azeri Business Award. Отметим также, что в рамках мероприятия будет проведен модный показ роскошных нарядов дизайнера женской одежды Дианы Ахадпур.

Лауреаты премии Azeri Business Award 2017:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Катара в Азербайджанской Республике Юсуф Хассен аль-Сааи - За вклад в развитие торгово-экономических отношений;

Diana Ahadpour - Бренд одежды года;

Служба государственного реестра недвижимости при Государственном комитете Азербайджанской Республики по вопросам имущества - За активное участие в развитии и расширении спектра электронных услуг;

Gilan Holding -Холдинг года;

HTech Invest - За вклад в развитие IT-индустрии Азербайджана;

Анар Ализаде - Деловая репутация;

FAB Boya və Kimya Sənayesi -Лидер рынка по производству строительных материалов;

Interyer Servis - Компания года. Архитектура и строительство;

QAFQAZ Hotels & Resorts - Сеть отелей года;

Nabucco A&C - Производство, доставка и монтаж полнокомплектных стальных зданий;

M Studio - Высокие стандарты качества. Интерьер и дизайн;

Debet Uniform - Лидер отрасли. Производство и продажа индивидуальных средств защиты, рабочей и корпоративной одежды;

Geo Engeneering - За высокие достижения в области геологии и геофизики;

Oxçuoğlu İnşaat - Архитектура и дизайн;

İydə -Парфюмерный бренд года;

Kepro Esthetic Clinic - За вклад в развитие эстетической медицины;

Yağmur-2 - За внедрение передовых технологий и эффективную сервисную поддержку в сфере автоматического полива;

A-Sera - Лидер в отрасли строительства теплиц и поставок тепличного оборудования;

Hikmetoglu Transport -Компания года. Международные грузоперевозки и логистика;

Şəbəkə Travel -За вклад в развитие туристической индустрии;

BADAM Patisserie - Ориентированность на потребителя;

KATV1- Компания года. Кабельное телевидение;

Lusso Vita -Интерьер-салон года;

Excelsior Hotel & SPA Baku - Отель и SPA-комплекс года;

ARB TV -Телекомпания года;





Об учредителе и премии:

Ежемесячный деловой журнал Business Time, выступающий учредителем премии Azeri Business Award, успешно функционирует в Азербайджане на протяжении 10 лет. Данный журнал является ведущим периодическим изданием Азербайджана в области экономики и бизнеса.

Business Time оказывает содействие национальному бизнесу в поиске и эффективном применении современных, гибких и обеспечивающих конкурентоспособность компании управленческих решений и посвящает читателей в актуальные и злободневные процессы, происходящие в экономике страны, посредством публикаций аналитических и информационных материалов с привлечением ведущих экспертов в своей области.

Церемония вручения Национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award, учрежденная в 2009 году, является одним из самых престижных мероприятий Азербайджана в сфере бизнеса. Она ставит в пример лучшие организации и компании, создает новый имидж национального бизнеса, а также продвигает новые стандарты деловой этики в стране.

Премия присуждается наиболее ярким и динамичным участникам азербайджанского рынка, которые формируют новый облик национального бизнеса. Главным фактором в определении победителей являются темпы роста деятельности номинанта.