​В Баку проходит семинар, посвященный основам финансового управления

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Стартовавший сегодня в Баку семинар при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), Европейского союза и правительства Швеции поддерживает усовершенствование бизнес-навыков женщин и их выход к финансовым источникам.

Как сообщает Report, 17-18 декабря этого года и 10-11 февраля следующего года состоится семинар, посвященный основам финансового управления. EBRD начал первую сессию четырехдневного семинара, целью которого является оказание помощи в развитии навыков ведения бизнеса женщинами-предпринимателями и освоении ими основных финансовых концепций, позволяющих расширить их деловую активность.

В первой сессии семинара приняли участие 17 женщин-предпринимателей, представляющих различные сферы экономики. "Мы верим, что предпринимательская деятельность женщин играет важную роль в создании новых рабочих мест и экономическом развитии. Именно поэтому мы оказываем поддержку для достижения женщинами-предпринимателями успеха в сфере бизнеса в тех странах, где мы осуществляем нашу деятельность", - сказал Джеф Ферри, глава группы поддержки малого бизнеса региональной программы EBRD по России и Южному Кавказу.

Семинар является частью Программы поддержки женщин-предпринимателей EBRD, которая финансируется Фондом стран раннего переходного периода, Евросоюзом и правительством Швеции.

Отметим, что с начала своей деятельности в Азербайджане в 1993 году EBRD оказал помощь в развитии более чем 700 предприятий благодаря поддержке в сфере консалтинга. Европейский союз с 2003 года для поддержки этой деятельности выделил 3,7 млн. евро, Международное агентство развития Швеции оказало финансовую поддержку на сумму 47 млн. шведских крон на развитие предпринимательской деятельности в странах Восточного партнерства.