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В Баку проходит мероприятие, посвященное азербайджано-турецкому сотрудничеству

В Баку проходит мероприятие, посвященное азербайджано-турецкому сотрудничеству Сегодня в Баку проходит специальная сессия, посвященная экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.
Бизнес
6 июля 2022 г. 12:45
В Баку проходит мероприятие, посвященное азербайджано-турецкому сотрудничеству

Сегодня в Баку проходит специальная сессия, посвященная экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, мероприятие открыл председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club (CEC) Тельман Алиев.

Затем выступил член правления CEC Авни Демирчи, который отметил, что отношения между двумя странами достигли самого высокого уровня в период и после 44-дневной Отечественной войны.

A.Демирчи отметил, что мероприятие будет состоять из двух панелей: "На первой панели будет обсуждаться совместная деятельность бизнесменов Азербайджана и Турции, а на второй - равные возможности бизнеса представителей обеих стран на рынках третьих стран".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığına həsr olunmuş tədbir keçirilir

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