В Баку проходит мероприятие, посвященное азербайджано-турецкому сотрудничеству

Сегодня в Баку проходит специальная сессия, посвященная экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Сегодня в Баку проходит специальная сессия, посвященная экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, мероприятие открыл председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club (CEC) Тельман Алиев.

Затем выступил член правления CEC Авни Демирчи, который отметил, что отношения между двумя странами достигли самого высокого уровня в период и после 44-дневной Отечественной войны.

A.Демирчи отметил, что мероприятие будет состоять из двух панелей: "На первой панели будет обсуждаться совместная деятельность бизнесменов Азербайджана и Турции, а на второй - равные возможности бизнеса представителей обеих стран на рынках третьих стран".