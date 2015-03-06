​В "Baku Electronics" начались массовые сокращения

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Глобальный финансовый кризис и девальвация маната не обошли стороной и одну из крупных компаний на рынке бытовой техники в Азербайджане - компанию "Baku Elektronics". Так, в день девальвации национальной валюты компания на 35% подняла цены на предлагаемые товары, а теперь решила прибегнуть к новой стратегии и приступить к сокращениям.

Как сообщил Report источник на рынке бытовой техники, после повышения цен наблюдается резкий спад потребности к товарам "Baku Elektronics".

"Если раньше покупатель приобретал холодильник из "Baku Elektronics" за 1400 манатов, после девальвации национальной валюты ему пришлось платить за тот же товар 1900 манатов. В последние дни многие посетители магазинов "Baku Elektronics" зачастую интересуются ценой, но приобретать товар не торопятся. Уменьшение числа покупателей также отрицательно сказалось на персонале, которому угрожает сокращение. Работников увольняют под различными предлогами, в том числе под предлогом мнимой "внеочередной" аттестации. К процессу сокращения приступили в головном офисе, а продавцам урезали бонусы за проданный товар. Если раньше от продажи блендера продавец имел 1 манат, теперь его выручка составляет 59 гяп".

Источник отмечает, что компания имеет иностранный долг в размере 40 млн. долларов и прибегает к различным методам в надежде найти выход из сложившейся ситуации.

Отметим, что в "Baku Electronics" отказались от комментариев.

Напомним, что в 1994 году в Баку действовал лишь один магазин компании. Сейчас филиалы "Baku Electronics" действуют в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шемкире, Губе, Исмаиллах, Мингячевире, Евлахе, Гекчае, Ширване, Хачмазе, Лянкярани, Джалилабаде, Шеки и др. городах и районах страны.