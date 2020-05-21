В Азербайджане более 200 тыс. наемных работников оказана финансовая помощь

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На сегодняшний день в Министерство экономики Азербайджана обратились 27 727 налогоплательщиков за получением средств для выплаты определенной части заработной платы наемных работников и 109 911 индивидуальных (микро) предпринимателей, в общей сложности 137 638 налогоплательщиков, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Государственная налоговая служба при Минэкономики изучила и утвердила обращения 27 727 налогоплательщиков, число работников которых составляет 255 870 человек. Информация о них направлена в Министерство финансов для перечисления необходимой суммы на банковские счета.

Объем финансовой помощи по утвержденным в рамках программы поддержки заявкам составляет 94,18 млн манатов, на втором этапе планируется выплатить 47,09 млн манатов. На 20 мая Государственным агентством казначейства обеспечено перечисление 22 913 налогоплательщикам 71,6 млн манатов для выплаты заработной платы 200 394 наемным работникам.

В рамках программы финансовой поддержки индивидуальных (микро) предпринимателей Государственная налоговая служба изучила и утвердила 102 642 обращения. Объем финансовой поддержки по утвержденным заявкам по данной программе составляет 59,23 млн манатов. Государственным агентством казначейства при Минфине обеспечено перечисление 56,85 млн манатов на банковские счета 97 379 индивидуальных (микро) предпринимателей.