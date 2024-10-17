В Азербайджане женщины-предприниматели и молодые бизнесмены за 9 месяцев получили льготные кредиты на 14,5 млн манатов

17:11

В Азербайджане в январе-сентябре этого года 5,9% льготных кредитов, выделенных по линии Фонда развития предпринимательства (ФРП) при Министерстве экономики, получили женщины-предпринимателей.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, на 327 проектов женщин-предпринимателей было выделено льготных кредитов на 9,9 млн манатов.

Кроме того, за 9 месяцев по линии Фонда на проекты, представленные 123 молодыми предпринимателями, выделено 4,6 млн манатов кредитов.

В целом, за январь-сентябрь текущего года из средств Фонда предоставлены льготные кредиты на 167,6 млн манатов на финансирование 4 116 проектов.