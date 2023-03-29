В Азербайджане выставят на аукцион 88 объектов госимущества

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет очередные приватизационные аукционы 4, 11, 12 и 18 апреля, в ходе которых предложит инвесторам 88 объектов госимущества.

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет очередные приватизационные аукционы 4, 11, 12 и 18 апреля, в ходе которых предложит инвесторам 88 объектов госимущества.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

4 апреля на аукцион будут выставлены 10 объектов, 11 апреля – 14 объектов и 33 транспортных средства.

12 апреля на аукцион будут выставлены 4 автомобиля ОАО "Международный банк Азербайджана" и Фонда страхования вкладов.

18 апреля на аукцион выставят 27 транспортных средств, в том числе принадлежащее ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" судно "Эльхан Кязымов" (1959 года выпуска) со стартовой ценой 30 тыс. манатов.

С учетом многолетнего простоя судна, воздействия суровых морских условий, износа рабочих механизмов, несоответствия текущего технического состояния требованиям Международной морской организации (ИМО), капитальный ремонт судна считается нецелесообразным.