О нас

В Азербайджане выставят на аукцион 88 объектов госимущества

В Азербайджане выставят на аукцион 88 объектов госимущества Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет очередные приватизационные аукционы 4, 11, 12 и 18 апреля, в ходе которых предложит инвесторам 88 объектов госимущества.
Бизнес
29 марта 2023 г. 15:42
В Азербайджане выставят на аукцион 88 объектов госимущества

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет очередные приватизационные аукционы 4, 11, 12 и 18 апреля, в ходе которых предложит инвесторам 88 объектов госимущества.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

4 апреля на аукцион будут выставлены 10 объектов, 11 апреля – 14 объектов и 33 транспортных средства.

12 апреля на аукцион будут выставлены 4 автомобиля ОАО "Международный банк Азербайджана" и Фонда страхования вкладов.

18 апреля на аукцион выставят 27 транспортных средств, в том числе принадлежащее ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" судно "Эльхан Кязымов" (1959 года выпуска) со стартовой ценой 30 тыс. манатов.

С учетом многолетнего простоя судна, воздействия суровых морских условий, износа рабочих механизмов, несоответствия текущего технического состояния требованиям Международной морской организации (ИМО), капитальный ремонт судна считается нецелесообразным.

Со списком выставленного на аукцион госимущества можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 88 dövlət əmlakı hərraca çıxarılacaq

Самое важное

Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
29 марта 2023 г. 11:36
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
28 марта 2023 г. 17:14
Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума
Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума
28 марта 2023 г. 14:28
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе
28 марта 2023 г. 13:37
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Сегодня исполняется 104 года со дня создания органов безопасности Азербайджана
ФотоСегодня исполняется 104 года со дня создания органов безопасности Азербайджана
28 марта 2023 г. 10:28
Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана опубликована в качестве официального документа ООН
Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана опубликована в качестве официального документа ООН
28 марта 2023 г. 10:07
Байден: Жду дальнейшего углубления дружбы между народами США и Азербайджана
Байден: Жду дальнейшего углубления дружбы между народами США и Азербайджана
27 марта 2023 г. 19:57
Президент США: Подтверждаем свою поддержку устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией
Президент США: Подтверждаем свою поддержку устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией
27 марта 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi