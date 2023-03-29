В Азербайджане выставят на аукцион 88 объектов госимущества

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет очередные приватизационные аукционы 4, 11, 12 и 18 апреля, в ходе которых предложит инвесторам 88 объектов госимущества.
Об этом Report сообщили в Госслужбе.
4 апреля на аукцион будут выставлены 10 объектов, 11 апреля – 14 объектов и 33 транспортных средства.
12 апреля на аукцион будут выставлены 4 автомобиля ОАО "Международный банк Азербайджана" и Фонда страхования вкладов.
18 апреля на аукцион выставят 27 транспортных средств, в том числе принадлежащее ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" судно "Эльхан Кязымов" (1959 года выпуска) со стартовой ценой 30 тыс. манатов.
С учетом многолетнего простоя судна, воздействия суровых морских условий, износа рабочих механизмов, несоответствия текущего технического состояния требованиям Международной морской организации (ИМО), капитальный ремонт судна считается нецелесообразным.
Со списком выставленного на аукцион госимущества можно ознакомиться по