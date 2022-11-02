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В Азербайджане выставят на аукцион 104 объекта госимущества

В Азербайджане выставят на аукцион 104 объекта госимущества Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет очередные приватизационные аукционы 15 и 22 ноября, в ходе которых предложит инвесторам 104 объекта госимущества.
Бизнес
2 ноября 2022 г. 11:09
В Азербайджане выставят на аукцион 104 объекта госимущества

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет очередные приватизационные аукционы 15 и 22 ноября, в ходе которых предложит инвесторам 104 объекта госимущества.

Об этом Report сообщили в госслужбе.

На первом аукционе будут выставлены на продажу пакеты акций шести акционерных обществ, 10 государственных объектов, 36 транспортных средств, на следующем аукционе - 15 государственных объектов и 37 транспортных средств.

С полным списком выставленной на аукцион государственной собственности можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 104 dövlət əmlakı hərraca çıxarılacaq

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