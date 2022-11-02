В Азербайджане выставят на аукцион 104 объекта госимущества

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет очередные приватизационные аукционы 15 и 22 ноября, в ходе которых предложит инвесторам 104 объекта госимущества.

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет очередные приватизационные аукционы 15 и 22 ноября, в ходе которых предложит инвесторам 104 объекта госимущества.

Об этом Report сообщили в госслужбе.

На первом аукционе будут выставлены на продажу пакеты акций шести акционерных обществ, 10 государственных объектов, 36 транспортных средств, на следующем аукционе - 15 государственных объектов и 37 транспортных средств.