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    ​В Азербайджане возможно повышение обязательств Государственного таможенного комитета

    Сафар Мехдиев: Некоторые пошлины планируется увеличить, другие - снизить

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Если ранее товары привлекались к НДС во время продажи, то с 1 января они привлекаются к НДС во время импорта". Как сообщает Report, об этом сказал журналистам первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехдиев.

    С.Мехдиев не исключил повышение обязательств таможенного комитета в связи с бюджетными поступлениями: "Ведутся переговоры. Возможно, поступит предложение о повышение обязательств комитета, которое мы рассмотрим. Некоторые пошлины планируется увеличить, другие - снизить". 

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