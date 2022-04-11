В Азербайджане в этом году создано более 3 тыс. коммерческих организаций

В январе-марте этого года в Азербайджане было зарегистрировано 3 098 коммерческих организаций, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте этого года в Азербайджане было зарегистрировано 3 098 коммерческих организаций, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

По информации, 82,2% коммерческих организаций были зарегистрированы в электронном виде, 17,8% - на основании заявлений на бумажных носителях. 530 коммерческих организаций (17,1% от общего количества зарегистрированных) были оформлены в целях НДС.

87,2% зарегистрированных за отчетный период коммерческих организаций имели местные инвестиции, 12,8% - иностранные. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество зарегистрированных коммерческих юридических лиц с местными инвестициями увеличилось на 8,3%. В целом, по состоянию на 1 апреля 88,9% зарегистрированных государством коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью, 1,5% - акционерными обществами, 1,2% - кооперативами и т.д.