В Азербайджане создана новая компания с уставным капиталом 200 тысяч манатов

21 февраля, 2018 09:51

© Report Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Министерство налогов зарегистрировало ООО Datazet. Как сообщает Report, компания зарегистрирована по юридическому адресу г.Баку, Ясамальский район, проспект Гусейна Джавида, дом 81, кв. 1. Уставный капитал равен 200 тыс. манатов, законным представителем является Ираджаддин Аслан оглу Исмаилов. В состав Наблюдательного совета новой компании входят Нурлан Халифа оглу Фатуллаев, Эльчин Муслим оглу Газанфаров и Эркин Асаф оглу Асадов.