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В Азербайджане с начала года женщинам-предпринимателям выданы льготные кредиты на 12,5 млн манатов

В Азербайджане с начала года женщинам-предпринимателям выданы льготные кредиты на 12,5 млн манатов В январе-ноябре этого года 5,9% льготных кредитов, выданных Фондом развития предпринимательства, пришлось на долю женщин-предпринимателей.
Бизнес
16 декабря 2024 г. 15:39
В Азербайджане с начала года женщинам-предпринимателям выданы льготные кредиты на 12,5 млн манатов

В январе-ноябре этого года 5,9% льготных кредитов, выданных Фондом развития предпринимательства, пришлось на долю женщин-предпринимателей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно информации, за отчетный период льготные кредиты на сумму 12,5 миллиона манатов были выделены на проекты 420 женщин-предпринимателей.

Кроме того, в течение 11 месяцев на проекты, представленные 151 молодым предпринимателем, были выделены льготные кредиты на сумму 6,2 млн манатов.

За отчетный период Фонд выдал льготные кредиты на общую сумму 211,7 млн манатов для финансирования 5 144 проектов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 11 ayda qadın və gənc sahibkarlara ayrılmış güzəştli kreditlərin məbləği açıqlanıb

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