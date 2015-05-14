В Азербайджане розничный товарооборот вырос в этом году на 10%

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель текущего года в Азербайджане в субъектах розничной торговли потребителям было продано товаров на сумму 7,5 млрд. манатов, что на 9,6% больше аналогичного периода 2014 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, продовольственные товары, напитки и табачные изделия составили 50,1%, непродовольственные товары - 49,9% от общего объема реализованной потребительской продукции. Удельный вес непродовольственных товаров вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объемы электронной розничной торговли за первые 4 месяца этого года выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,7 млн. манатов. Население приобрело в режиме онлайн 92,8% потребительских товаров в торговых сетях юридических лиц, 7,2% - индивидуальных предпринимателей. 96,4% оборота рынка электронной торговли составили непродовольственные товары.

За январь-апрель текущего года объем услуг объектов общественного питания вырос на 13,5%, составив 289,9 млн. манатов, из них 124,0 млн. манатов приходятся на юридических лиц, 165,9 млн. манатов - на индивидуальных предпринимателей.