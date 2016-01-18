​В Азербайджане разрабатываются предложения по улучшению бизнес-среды

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Американская торговая палата (AmCham) в скором времени представит руководству страны предложения по усовершенствованию налогового законодательства и администрирования. Как сообщает Report, об этом сказала журналистам исполнительный директор AmCham Гюнель Мамедова.

По словам Г.Мамедовой, AmCham разрабатывает новые предложения для предоставления правительству: "Несколько месяцев назад мы провели мероприятие в связи со стимулированием ненефтяного экспорта в стране, на котором изучили предложения бизнес-структур".

"Кроме того, до марта AmCham представит руководству страны сборник предложений по улучшению бизнес-среды, который разрабатывается каждые два года. Он будет включать предложения по всем сферам бизнеса. Большая часть представленных нами в предыдущие годы предложений принята. Мы верим, что это повторится и в этом году", - сказала руководитель палаты.