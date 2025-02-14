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В Азербайджане приватизировано еще 7 автомобилей

В Азербайджане приватизировано еще 7 автомобилей На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, продано семь транспортных средств.
Бизнес
14 февраля 2025 г. 17:34
В Азербайджане приватизировано еще 7 автомобилей

На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, продано семь транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, всего получено 52 заказа на автомобили.

На аукционе автомобиль марки BMW 740 при начальной цене 13 700 манатов продан за 21 400 манатов.

Список проданных на аукционе транспортных средств и окончательные цены продажи можно посмотреть по ссылке.

Следующие аукционы состоятся 18, 25 и 27 февраля. На аукцион будут выставлены транспортные средства, недвижимость, оборудование и техника.

Желающие принять участие могут выбрать выставленные на аукцион объекты недвижимости на сайтах www.emlak.gov.az и www.auksion.gov.az.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 7 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

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