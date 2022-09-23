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В Азербайджане предлагается снизить НДС при импорте детской одежды

В Азербайджане предлагается снизить НДС при импорте детской одежды В Азербайджане предлагается предоставлять отсрочку по уплате НДС на основе банковской гарантии при импорте товаров в страну и смягчить НДС на импортируемую детскую одежду.
Бизнес
23 сентября 2022 г. 13:08
В Азербайджане предлагается снизить НДС при импорте детской одежды

В Азербайджане предлагается предоставлять отсрочку по уплате НДС на основе банковской гарантии при импорте товаров в страну и смягчить НДС на импортируемую детскую одежду.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече между представителями Ассоциации розничных импортеров одежды Азербайджана (AFRA) и Государственной налоговой службы.

Наряду с этим предлагается усилить контроль над товарами, заказываемыми с платформ электронной торговли, и перевозящими их карго-компаниями.

Сотрудники Государственной налоговой службы отметили, что в целях поддержки предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере импорта одежды, подобные встречи и сотрудничество с Ассоциацией продолжится.

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Версия на азербайджанском языке Uşaq geyimlərinin Azərbaycana idxalı zamanı ƏDV-nin yumşaldılması təklif edilir

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