В Азербайджане предлагается снизить НДС при импорте детской одежды

В Азербайджане предлагается предоставлять отсрочку по уплате НДС на основе банковской гарантии при импорте товаров в страну и смягчить НДС на импортируемую детскую одежду.

В Азербайджане предлагается предоставлять отсрочку по уплате НДС на основе банковской гарантии при импорте товаров в страну и смягчить НДС на импортируемую детскую одежду.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече между представителями Ассоциации розничных импортеров одежды Азербайджана (AFRA) и Государственной налоговой службы.

Наряду с этим предлагается усилить контроль над товарами, заказываемыми с платформ электронной торговли, и перевозящими их карго-компаниями.

Сотрудники Государственной налоговой службы отметили, что в целях поддержки предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере импорта одежды, подобные встречи и сотрудничество с Ассоциацией продолжится.