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В Азербайджане предлагается передать техосмотр автомобилей частным предприятиям

В Азербайджане предлагается передать техосмотр автомобилей частным предприятиям Вопрос технического осмотра автотранспортных средств становится все более актуальным в последнее время, и все чаще выходит на повестку дня в связи с дорожно-транспортными происшествиями. Утверждается, что неправильное проведение технического осмотра автом
Бизнес
15 сентября 2021 г. 16:58
В Азербайджане предлагается передать техосмотр автомобилей частным предприятиям

Вопрос технического осмотра автотранспортных средств становится все более актуальным в последнее время, и все чаще выходит на повестку дня в связи с дорожно-транспортными происшествиями. Утверждается, что неправильное проведение технического осмотра автомобилей приводит к росту числа аварий.

Комментируя Report данный вопрос, эксперт Эльданиз Джафаров отметил, что проведение обязательного техосмотра должно быть передано частным предприятиям: “Вопрос передачи технического осмотра автотранспортных средств в Азербайджане частным предприятиям отражен в "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы".

Сегодня обязательный технический осмотр автомобилей в стране осуществляется только Государственной дорожной полицией. Но эту процедуру можно проводить и в лицензированных автосервисных центрах. Считаю, что так и должно быть. В настоящее время автомобили проходят техосмотр раз в год, и это является обязательной процедурой. Граждане платят госпошлину. Однако во время такого технического осмотра не проводится и не может проводиться полная диагностика автомобиля. Потому что у Государственной дорожной полиции нет такого оборудования и специалистов для проведения техосмотра, диагностики автомобилей всех марок. К примеру, нет специального оборудования для полной диагностики таких автомобилей, как Lamborghini, Ferrari. Это возможно только на лицензированном сервисе самого бренда".

Эксперт считает, что обязательный технический осмотр автомобилей в Азербайджане носит формальный характер:

"Может возникнуть вопрос, почему диагностика должна проводиться в лицензированных сервисах? Потому что при покупке и продаже автомобилей возникают большие проблемы. Продающий свой автомобиль на вторичном автомобильном рынке, может утверждать, что машина в отличном состоянии, и покупателю приходится довольствоваться словами продавца. Такой способ также исключает возможность онлайн-покупок. Однако при регулярном осмотре в лицензированном сервис-центре, процесс купли-продажи автомобиля упростится благодаря подробной электронной информации о его техническом состоянии. Только в официальных центрах техобслуживания есть точная информация о техническом состоянии транспортного средства. На сегодняшний день обязательный технический осмотр автомобилей носит формальный характер. Поэтому, опираясь на положения Госпрограммы, до 2023 года следует начать проводить обязательный техосмотр автомобилей в официальных сервис-центрах.

Механизм очень прост. Он отражен и в Государственной программе. Важно определить, в каких именно сервис-центрах будет проводиться технический осмотр автомобилей различных марок, необходимо наличие соответствующего оборудования и квалифицированных мастеров. После чего государство предоставит этим сервис-центрам лицензию, на основании которой они будут оказывать услуги гражданам по льготным тарифам. Определенная часть этой пошлины также будет уплачиваться государству".

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