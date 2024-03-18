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В Азербайджане положительное сальдо внешнеторгового оборота увеличилось на 25%

В Азербайджане положительное сальдо внешнеторгового оборота увеличилось на 25% В январе-феврале текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 7 млрд 227 млн долларов США.
Бизнес
18 марта 2024 г. 15:43
В Азербайджане положительное сальдо внешнеторгового оборота увеличилось на 25%

В январе-феврале текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 7 млрд 227 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внешнеторговом обороте экспорт составил 4 млрд 780 млн долларов США, а импорт – 2 млрд 447 млн долларов США. За последний год экспорт увеличился на 5,8%, а импорт снизился на 7,7%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 2 333 млн долларов, что на 24,8% больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Positive balance in Azerbaijan's foreign trade turnover up by 25%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldo 25 % artıb

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