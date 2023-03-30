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В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации

В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации в случае выдачи свидетельства (апостиля).
Бизнес
30 марта 2023 г. 12:27
В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации

В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации в случае выдачи свидетельства (апостиля).

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенных дополнениях и изменениях в закон "О нотариате".

Согласно соответствующему законопроекту, нотариусы смогут принимать без легализации иностранный официальный документ в случае выдачи в бумажной или электронной форме свидетельства, предусмотренного Конвенцией, отменяющей требование о легализации иностранных официальных документов, в случаях, определенных данной конвенцией. При этом свидетельство, выданное в электронном виде, будет принято после проверки в соответствии с инструкцией о правилах совершения нотариальных действий, предусмотренной статьей 27 настоящего закона.

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Версия на английском языке Azerbaijani notaries will be able to accept foreign official documents without legalization
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda notariuslar xarici rəsmi sənədləri leqallaşdırmadan qəbul edə biləcək

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