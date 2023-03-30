В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации

В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации в случае выдачи свидетельства (апостиля).

В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации в случае выдачи свидетельства (апостиля).

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенных дополнениях и изменениях в закон "О нотариате".

Согласно соответствующему законопроекту, нотариусы смогут принимать без легализации иностранный официальный документ в случае выдачи в бумажной или электронной форме свидетельства, предусмотренного Конвенцией, отменяющей требование о легализации иностранных официальных документов, в случаях, определенных данной конвенцией. При этом свидетельство, выданное в электронном виде, будет принято после проверки в соответствии с инструкцией о правилах совершения нотариальных действий, предусмотренной статьей 27 настоящего закона.